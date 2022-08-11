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Семьям ликвидированных в Украине россиян приносят похоронки, отпечатанные в СССР
Семьям ликвидированных в Украине россиян приносят похоронки, отпечатанные в СССРhttps://racurs.ua/n173605-semyam-likvidirovannyh-v-ukraine-rossiyan-prinosyat-pohoronki-otpechatannye-v-sssr.htmlРакурс
Родинам загиблих російських військових почали приносити похоронки, надруковані у 1974 році.
Фотографію однієї з таких похоронок опублікував російський журналіст Дмитро Колезєв. Він, своєю чергою, опублікував документ з Телеграм іншої своєї колеги Марини Литвинович.
По-перше, це може означати, що до таких втрат ніхто не був готовий і сучасні бланки швидко скінчилися (тут добре б подивитися на держзакупівлях, а скільки бланків замовлено до друку, але все ж таки тепер засекречено). По-друге, це жахливий символ — молодих хлопців відправили воювати за повернення СРСР, і похоронки на них приходять прямо звідти, з Радянського Союзу, — прокоментував Колезев фото.
«Похоронка» — документ (повідомлення), коротка розмовна форма визначення офіційного повідомлення про смерть (загибель) військовослужбовця або військовозобов’язаного, надісланого з військової частини.
За 169 днів повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 43 тис. осіб. Згідно з повідомленням Генштабу ЗСУ, за минулу добу росіяни втратили 200 бійців.
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