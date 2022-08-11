Семьям ликвидированных в Украине россиян приносят похоронки, отпечатанные в СССР

По-перше, це може означати, що до таких втрат ніхто не був готовий і сучасні бланки швидко скінчилися (тут добре б подивитися на держзакупівлях, а скільки бланків замовлено до друку, але все ж таки тепер засекречено). По-друге, це жахливий символ — молодих хлопців відправили воювати за повернення СРСР, і похоронки на них приходять прямо звідти, з Радянського Союзу, — прокоментував Колезев фото.