Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
Сімʼям ліквідованих в Україні росіян приносять похоронки, надруковані в СРСР

Сімʼям ліквідованих в Україні росіян приносять похоронки, надруковані в СРСР

11 сер 2022, 12:50
999

Родинам загиблих російських військових почали приносити похоронки, надруковані у 1974 році.





Фотографію однієї з таких похоронок опублікував російський журналіст Дмитро Колезєв. Він, своєю чергою, опублікував документ з Телеграм іншої своєї колеги Марини Литвинович.

По-перше, це може означати, що до таких втрат ніхто не був готовий і сучасні бланки швидко скінчилися (тут добре б подивитися на держзакупівлях, а скільки бланків замовлено до друку, але все ж таки тепер засекречено). По-друге, це жахливий символ — молодих хлопців відправили воювати за повернення СРСР, і похоронки на них приходять прямо звідти, з Радянського Союзу, — прокоментував Колезев фото.

«Похоронка» — документ (повідомлення), коротка розмовна форма визначення офіційного повідомлення про смерть (загибель) військовослужбовця або військовозобов’язаного, надісланого з військової частини.

За 169 днів повномасштабної війни на території України російська армія втратила вбитими 43 тис. осіб. Згідно з повідомленням Генштабу ЗСУ, за минулу добу росіяни втратили 200 бійців.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів