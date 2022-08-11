Максимальные однодневные потери авиации россии со времен Второй мировой - CNN о взрывах в Новофедоровке

https://racurs.ua/n173607-maksimalnye-odnodnevnye-poteri-aviacii-rossii-so-vremen-vtoroy-mirovoy-cnn-o-vzryvah.html

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Щонайменше сім російських військових літаків було знищено після вибухів, які прогриміли в окупованому Криму 9 серпня, свідчать нові супутникові знімки.

Згідно з дослідженнями CNN, це може бути найбільшою втратою військової авіації Москви за один день з часів Другої світової війни.

Науковий співробітник Азійського інституту Гріффіта та колишній пілот ВПС Австралії Пітер Лейтон дослідив супутникові знімки Planet Lab, які зафіксували авіабазу «Саки» до і після вибухів.

На його думку, знищені військові літаки, схоже, були бомбардувальниками Су-24 і багатоцільовими винищувачами Су-30.

Лейтон вважає, що ще два військові літаки були пошкоджені.

Нагадаємо, що 10 серпня українські збройні сили додали дев’ять літаків до списку російської військової техніки, яка, за їх словами, була знищена з початку російського вторгнення в Україну в лютому.

На супутниковому знімку від 10 серпня після вибуху видно обвуглені залишки щонайменше семи літаків у земляних валах.

Міністерство оборони України заявило, що не може визначити причину вибухів на авіабазі, яка розташована за 225 км за лінією російського фронту.

Міністерство оборони росії заявило, що вибухи були спричинені авіаційними боєприпасами, але не уточнило, як вони були підірвані.

Супутникові фотографії також показують, що вибухи спалили смугу рослинності навколо частини авіабази.