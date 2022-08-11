З’явилися перші супутникові знімки після вибухів на російському військовому полігоні у Криму

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З’явилися перші супутникові знімки після вибухів на російському військовому полігоні у Криму.

Раніше міноборони росії заявило про «детонацію кількох авіаційних боєприпасів», тоді як Міноборони України нагадало про правила пожежної безпеки. Генштаб ЗСУ повідомив, що рф втратила 9 своїх літаків через вибухи в окупованому Криму.

Проект «Схеми» і Повітряні сили України увечері 10 серпня публікували перші супутникові знімки військового полігону російської авіації в Криму біля Новофедорівки після масової «детонації».

На фото сервісу Planet Labs, який замовили «Схеми» можна побачити, що не вся авіатехніка РФ «пережила» 9 серпня, коли на полігоні прогриміла серія вибухів.

На знімку видно місця ураження.

Ми нарахували щонайменше 9 уражених літаків, серед них — винищувачі типу Су-30СМ та бомбардувальники Су-24М, — прокоментували фото журналісти.

З’явилися й супутникові знімки з аеродрому «Саки» в інфрачервоному діапазоні. Чорне — це рослинність, яка вигоріла під час пожежі.