Генштаб ВСУ изменил название гуманитарного проекта по эвакуации тел погибших

Генштаб изменил название гуманитарного проекта по эвакуации тел погибших. Фото: Суспільне

https://racurs.ua/n173615-genshtab-vsu-izmenil-nazvanie-gumanitarnogo-proekta-po-evakuacii-tel-pogibshih.html

Ракурс

Гуманітарний проект «Евакуація 200», який займається транспортуванням тіл загиблих захисників України, отримав нову назву.

Відтепер він матиме назву «На щиті». Ще в червні засновник групи компаній Veterano Group Леонід Остальцев заявив про необхідність заміни радянського умовного кодування «Вантаж 200» на фразеологізм «На щиті». Згодом волонтерка Тата Кеплер втілила цю пропозицію в життя, а керівництво Збройних сил України підтримало цю ідею. Про це 11 серпня повідомив Генеральний штаб Збройних сил України у Facebook.

Згідно із завданнями, які визначив головнокомандувач Збройних сил України, у підрозділах цивільно-військового співробітництва, які беруть участь у здійсненні транспортування тіл полеглих захисників України, здійснено реформування гуманітарного проекту Збройних сил України «Евакуація 200» у гуманітарний проект «На щиті», — йдеться в повідомленні.

У Генштабі додали, що Україна продовжує формувати власні військові традиції, а українські захисники — особистості, гордість і честь держави, а не якийсь «Вантаж 200».

Нагадаємо, на початку серпня радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк припустив, що щодня на фронті гинуть від 30 до 50 українських військових. З початку війни Генштаб ЗСУ не розкриває військові втрати України.