Кулеба отреагировал на заявление Шольца. Фото: Еспресо

https://racurs.ua/n173625-kuleba-otvetil-na-zayavlenie-sholca-o-voyne-putina-protiv-ukrainy.html

Ракурс

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України, відповів на заяву канцлера Німеччини Олафа Шольца, який не хоче запроваджувати загальну заборону на в’їзд росіян до ЄС.

Дипломат відзначив, що війна рф проти України, це не лише «війна путіна», але й російського народу. Бо саме російські солдати вчиняють воєнні злочини в Україні. Про це Кулеба 11 серпня написав у Twitter.

Не путін, а реальні російські солдати прийшли з росії, щоб вбивати, катувати і нищити. Росіяни переважно підтримують війну, вболівають за ракетні удари по українських містах і вбивства українців. Нехай тоді російські туристи насолоджуються росією, — написав він.

Нагадаємо, на початку серпня український президент Володимир Зеленський закликав усі країни Заходу повністю припинити видачу віз громадянам рф та відправити назад до росії тих із них, хто вже перебуває на Заході. Парламент Латвії 11 серпня також закликав країни ЄС негайно призупинити видачу туристичних та в’їзних віз громадянам росії та білорусі,

Канцлер ФРН Олаф Шольц заявив, що не підтримує ідею загальної заборони на в’їзд росіян до Євросоюзу, оскільки повномасштабне вторгнення росії в Україну — «це війна Путіна».