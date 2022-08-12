Украинский дрон испортил новейший российский противодронный комплекс «Силок». Фото:

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Російський протидронний комплекс «Силок» вивели з ладу українські військові.

Новітню розробку оборонки країни-агресора зіпсували розвідники територіальної оборони Харкова. Систему пошкодили зі звичайнісінького дрона. Про це Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України 12 серпня повідомило в Telegram.

Розвідники Харківської ТрО змогли зіпсувати одну з новітніх розробок кацапів протидронний комплекс «Силок», — йдеться в повідомленні.

В Управлінні зазначили, що «Силок» нібито може нейтралізувати БПЛА за допомогою радіоелектронної боротьби. Комплекс може в автоматичному режимі знайти повітряні об'єкти, дізнатися їх координати і приглушити на різних спектрах робочих частот. Канали управління і зв’язку безпілотників глушаться на відстані 4 км від пункту базування.

При цьому цей російський комплекс нібито вміє нейтралізувати дрони без фізичного впливу на ціль, а шукає літальні апарати, а потім виводить з ладу канали управління, телеметрії і зв’язку. Після цього дрони нібито перестають працювати.

Нагадаємо, у червні за один лише тиждень бійці СБУ спільно зі 112-ю бригадою Територіальної оборони ЗСУ знищили дев’ять одиниць бойової техніки рф за допомогою ударних дронів.