ВСУ получили новую партию британских РСЗО М270. Фото: УП

https://racurs.ua/n173636-vsu-poluchili-novuu-partiu-britanskih-rszo-m270.html

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Нова партія реактивних систем залпового вогню М270 вже прибула в Україну.

Військова техніка надійшла в допомогу для ЗСУ від Великої Британії. Незабаром до України прибудуть і нові «подарунки» від британців. Про це міністр оборони Олексій Резніков повідомив у Twitter.

Велика Британія обіцяла, Велика Британія виконала! В Україну прибуло більше РСЗВ M270. Дякую Бену Уоллесу та всьому британському народу! Ваша підтримка дивовижна і так важлива для України. Наша армія вміло використає це «поповнення» на полі бою, — йдеться в повідомленні.

Як відомо, реактивна система залпового вогню M270 встановлена на гусеничному шасі, що запозичена у бойової машини піхоти Bradley. Пускова установка може стріляти ракетами калібру 227 мм, у тому числі високоточними, а також балістичними ракетами малої дальності армійського тактичного ракетного комплексу ATACMS.

РСЗВ М270 може з високою точністю вражати цілі на відстані від 60 до понад 70 км. В пускову систему M270 можна одночасно завантажити два модулі шість ракет, що дозволяє одночасно запускати до 12 ракет.

Нагадаємо, у червні британський прем'єр-міністр Борис Джонсон заявляв, що Велика Британія разом з ракетними системами MLRS М270 надасть Україні велику кількість боєприпасів M31A1 до них.