ВСУ уничтожают российских захватчиков, фото: Генштаб ВСУ

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Російські загарбники за час масштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 43 тис. 400 особового складу.

За добу цей показник зріс на 200 осіб. Про це сьогодні, 13 серпня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також рашисти вже втратили:

1 тис. 856 танків;

4 тис. 115 бойових броньованих машин;

978 одиниць артилерійських систем;

261 одиницю РСЗВ;

136 одиниць засобів ППО;

233 літаки;

193 гелікоптери;

779 БПЛА оперативно-тактичного рівня;

187 крилатих ракет;

15 кораблів/катерів;

3 тис. 36 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;

91 одиницю спеціальної техніки.

Зазначається, що за останню добу найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Криворізькому напрямках.