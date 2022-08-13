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ВСУ уничтожают российских захватчиков, фото: Генштаб ВСУ

200 рашистов ликвидировали защитники Украины за сутки (ИНФОГРАФИКА)

13 авг 2022, 09:35
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Російські загарбники за час масштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 43 тис. 400 особового складу.





За добу цей показник зріс на 200 осіб. Про це сьогодні, 13 серпня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також рашисти вже втратили:

  • 1 тис. 856 танків;
  • 4 тис. 115 бойових броньованих машин;
  • 978 одиниць артилерійських систем;
  • 261 одиницю РСЗВ;
  • 136 одиниць засобів ППО;
  • 233 літаки;
  • 193 гелікоптери;
  • 779 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 187 крилатих ракет;
  • 15 кораблів/катерів;
  • 3 тис. 36 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 91 одиницю спеціальної техніки.

Зазначається, що за останню добу найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Криворізькому напрямках.

Источник: Ракурс


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