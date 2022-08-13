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ЗСУ знищують російських загарбників, фото: Генштаб ЗСУ
200 рашистів ліквідували захисники України за добу (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n173663-200-rashystiv-likviduvaly-zahysnyky-ukrayiny-za-dobu-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час масштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 43 тис. 400 особового складу.
За добу цей показник зріс на 200 осіб. Про це сьогодні, 13 серпня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також рашисти вже втратили:
- 1 тис. 856 танків;
- 4 тис. 115 бойових броньованих машин;
- 978 одиниць артилерійських систем;
- 261 одиницю РСЗВ;
- 136 одиниць засобів ППО;
- 233 літаки;
- 193 гелікоптери;
- 779 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 187 крилатих ракет;
- 15 кораблів/катерів;
- 3 тис. 36 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 91 одиницю спеціальної техніки.
Зазначається, що за останню добу найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському та Криворізькому напрямках.
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