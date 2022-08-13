Количество российских ракет в Черном море назвали в ВМС

Ракурсhttps://racurs.ua/
Российские корабли с ракетами продолжают угрожать Украине
Количество российских ракет в Черном море назвали в ВМСhttps://racurs.ua/n173667-chislo-rossiyskih-raket-v-chernom-more-nazvali-v-vms.htmlРакурс
У Чорному морі станом на 13 серпня росія розмістила на бойовому чергуванні два носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп яких становить 16 ракет.
Про це повідомляє прес-служба ВМС України.
У Середземному морі перебувають п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр».
В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до чотирьох кораблів та катерів, — зазначають у ВМС.
Зазначається, що за добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:
- до Азовського моря — 40 суден, з них 13 суден рухалось з протоки Босфор;
- до Чорного моря — 30 суден, з них вісім суден продовжило рух у напрямку протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, — наголошують у ВМС.
Читайте также
.
Загрузка...