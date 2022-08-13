Количество российских ракет в Черном море назвали в ВМС

Российские корабли с ракетами продолжают угрожать Украине

https://racurs.ua/n173667-chislo-rossiyskih-raket-v-chernom-more-nazvali-v-vms.html

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У Чорному морі станом на 13 серпня росія розмістила на бойовому чергуванні два носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп яких становить 16 ракет.

Про це повідомляє прес-служба ВМС України.

У Середземному морі перебувають п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр».

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до чотирьох кораблів та катерів, — зазначають у ВМС.

Зазначається, що за добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

до Азовського моря — 40 суден, з них 13 суден рухалось з протоки Босфор;

до Чорного моря — 30 суден, з них вісім суден продовжило рух у напрямку протоки Босфор.