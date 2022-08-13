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Ракурс
Російські кораблі з ракетами продовжують загрожувати Україні

Кількість російських ракет у Чорному морі назвали у ВМС

13 сер 2022, 11:56
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У Чорному морі станом на 13 серпня росія розмістила на бойовому чергуванні два носії крилатих ракет «Калібр», загальний залп яких становить 16 ракет.





Про це повідомляє прес-служба ВМС України.

У Середземному морі перебувають п’ять носіїв крилатих ракет «Калібр».

В Азовському морі ворог продовжує контролювати морські комунікації утримуючи на бойовому чергуванні до чотирьох кораблів та катерів, — зазначають у ВМС.

Зазначається, що за добу в інтересах рф прохід Керч-Єнікальською протокою здійснили:

  • до Азовського моря — 40 суден, з них 13 суден рухалось з протоки Босфор;
  • до Чорного моря — 30 суден, з них вісім суден продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), на цивільних суднах в акваторії Азовського моря, — наголошують у ВМС.

Джерело: Ракурс


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