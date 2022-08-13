Пожар на горе Савчин, фото: ГСЧС

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На Закарпатті триває боротьба з масштабною лісовою пожежею на горі Савчин.

У боротьбі з вогнем задіяні 200 осіб та 20 одиниць техніки, в також місцеве населення. Про це сьогодні, 13 серпня, повідомляє прес-служба ДСНС.

Розгорнуто намет Червоного Хреста. Окрім того, авіація ДСНС продовжує здійснювати скиди води на осередки пожежі. З початку проведення ліквідаційних робіт здійснено 60 скидів, — зазначається в повідомленні.

Пожежа на горі Савчин спалахнула ще ввечері 11 серпня. Вогонь було важко загасити через засуху та сильні пориви вітру. Вчора, 12 серпня, пожежу було пожежу було локалізовано на площі 25 га. Загальна площа, пройдена вогнем, становить 90 га.