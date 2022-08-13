У Трампа проблемы. Экс-президент забрал на свое ранчо секретные документы из Белого дома

https://racurs.ua/n173675-u-trampa-problemy-eks-prezident-zabral-na-svoe-rancho-sekretnye-dokumenty-iz-belogo-doma.html

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Під час обшуку в особняку екс-президента США Дональда Трампа співробітники ФБР вилучили 11 комплектів документів.

Серед них — чотири файли з документами підвищеної таємності, три — з позначкою «таємно» та три — з конфіденційною інформацією, повідомляє BBC.

Деякі документи, вилучені ФБР, позначені як TS/SCI, що означає інформацію, поширення якої може завдати серйозної шкоди національній безпеці США.

Крім секретних файлів, у списку вилученого — понад 20 коробок з різними речами, папка з фотографіями, написана від руки записка, зміст якої не розкривається, матеріали з інформацією про президента Франції та лист про помилування, написаний від імені давнього союзника Трампа Роджера Стоуна.

Це лобіст та політичний консультант Республіканської партії. Він був заарештований у січні 2019 року під час розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера за звинуваченням у співпраці із засновником WikiLeaks Джуліаном Ассанжем та їхньої спільної діяльності з дискредитації суперниці Трампа у боротьбі за пост президента Хілларі Клінтон.

Адвокат Стоуна вже заявив, що ні йому, ні його клієнту нічого не відомо про прохання про помилування, нібито знайдене на віллі Трампа, повідомляє The Wall Street Journal.

Виявлені документи можуть зберігатися лише у спеціальних урядових приміщеннях, пише видання.

У Трампа на тижні проходили обшуки відповідно до закону про шпигунство. Це викликало неабиякий суспільний резонанс. Серед прибічників колишнього президента США лунали навіть заклики про збройний спротив.

Щоб якось заспокоїти суспільство, Департамент юстиції попросив суд розсекретити результати обшуків. Це рідкісний прецедент для Штатів. Офіційно ще нічого не розкрили, але декілька американських редакцій вже бачили документи.

Трамп заявив, що ці документи були розсекречені, і нічого поганого він не зробив — буцімто, взяв роботу на дім.

Відповідно до американського законодавства, у разі доведення вини, Трампу світить до п’яти років позбавлення волі за зберігання секретних матеріалів.