Главный оппозиционер ФРГ Фридрих Мерц обвинил правительственную коалицию в затягивании войны в Украине

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Глава опозиційного Християнсько-демократичного союзу Фрідріх Мерц звинуватив уряд ФРН у тому, що він спричинив затягування війни за рахунок повільних дій при постачанні важких озброєнь.

Без сумніву, ФРН могла б раніше зробити більше. Уряд мав би зробити те, що бундестаг вирішив 28 квітня, а саме, постачати важкі озброєння у великих кількостях, — сказав Мерц для Bild.

Нині теж не постачається все, що було б можливим, додав політик. — Тому ми без змін допомагаємо Україні не в потрібному обсязі. І це продовжує цю жорстоку війну, яка тепер стане війною на виснаження зі щоденними сотнями жертв, — вважає очільник християнських демократів.

На його думку, це може закінчитися, лише якщо жодна зі сторін не зможе більше сподіватися на додаткове захоплення територій.

Однак до цього моменту війна ще не підійшла, — зазначив Мерц.

Умовою для переговорів між Україною та Росією, за словами консервативного політика, буде те, що Україна зміцніє настільки, що додаткове захоплення територій не буде можливим для росії.

Лише коли війна підійде до того пункту, що для росії більше невигідно її продовжувати, будуть можливі переговори, — констатував Мерц.

Раніше голова опозиційного Християнсько-демократичного союзу заявив, що не може уявити посередницьку роль Німеччини у російській війні проти України.

Я скажу це ще раз незалежно від особистостей: ФРН у цьому конфлікті не відіграє ролі посередника, — заявив Мерц у Бундестазі агентству dpa.

У нього запитали, чи може він уявити, що, наприклад, екс-канцлер Ангела Меркель могла б виступити в ролі посередника у війні рф проти України.