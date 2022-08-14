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Последствия российских обстрелов, фото: Нацполиция

Рашисты обстреляли Харьковщину, снаряд упал возле многоквартирного дома (ФОТО)

14 авг 2022, 14:23
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Російські війська сьогодні, 14 серпня, вночі завдали удару по селищу Слобожанське Чугуївського району Харківської області.





Повідомлення про артилерійський обстріл селища надійшло о 01.20, інформує прес-служба Нацполіції.

Зокрема, зафіксовані такі влучання артилерії ворога:

  • один зі снарядів влучив поруч із багатоквартирним будинком та пошкодив вікна квартир, а також близько 15 приватних автомобілів;
  • інший снаряд впав поруч з об'єктом критичної інфраструктури.

Здійснюється огляд місця інциденту та документування воєнних злочинів рашистів проти мирного населення. Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу.

Наслідки російських обстрілів, фото: Нацполіція

Источник: Ракурс


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