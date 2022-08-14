Последствия российских обстрелов, фото: Нацполиция

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Ракурс

Російські війська сьогодні, 14 серпня, вночі завдали удару по селищу Слобожанське Чугуївського району Харківської області.

Повідомлення про артилерійський обстріл селища надійшло о 01.20, інформує прес-служба Нацполіції.

Зокрема, зафіксовані такі влучання артилерії ворога:

один зі снарядів влучив поруч із багатоквартирним будинком та пошкодив вікна квартир, а також близько 15 приватних автомобілів;

інший снаряд впав поруч з об'єктом критичної інфраструктури.

Здійснюється огляд місця інциденту та документування воєнних злочинів рашистів проти мирного населення. Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу.