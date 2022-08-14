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Наслідки російських обстрілів, фото: Нацполіція
Рашисти обстріляли Харківщину, снаряд впав біля багатоквартирного будинку (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n173699-rashysty-obstrilyaly-harkivschynu-snaryad-vpav-bilya-bagatokvartyrnogo-budynku-foto.htmlРакурс
Російські війська сьогодні, 14 серпня, вночі завдали удару по селищу Слобожанське Чугуївського району Харківської області.
Повідомлення про артилерійський обстріл селища надійшло о 01.20, інформує прес-служба Нацполіції.
Зокрема, зафіксовані такі влучання артилерії ворога:
- один зі снарядів влучив поруч із багатоквартирним будинком та пошкодив вікна квартир, а також близько 15 приватних автомобілів;
- інший снаряд впав поруч з об'єктом критичної інфраструктури.
Здійснюється огляд місця інциденту та документування воєнних злочинів рашистів проти мирного населення. Відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) Кримінального кодексу.
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