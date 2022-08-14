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Ракурс
Рашисти вкотре обстріляли Дніпропетровщину

Рашисти вночі тричі обстріляли Нікополь (ФОТО)

14 сер 2022, 08:28
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Російські війська в ніч на сьогодні, 14 серпня, тричі обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Також російських обстрілів зазнав Криворізький район.





Про це у своєму Telegram-каналі повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

У Нікопольському районі зафіксовано:

  • 20 прильотів зі ствольної артилерії по Нікополю. У місті пошкоджені дев’ять багатоповерхівок та вісім приватних будинків, школа, а також декілька магазинів. Обстрілом зачепило газопроводи та лінії електропередач, кілька тисяч нікопольчан залишилися без світла. Обійшлося без постраждалих;
  • по Марганцю рашисти вдарили з «Градів». У мирні квартали прилетіло 30 російських снарядів. Поранений 69-річний чоловік, він у лікарні. У місті понівечені понад 10 приватних будинків та електромережа.

У Криворізькому районі під обстріл російських «Ураганів» потрапила Зеленодольська громада, без жертв та руйнувань.

Наслідки російських обстрілів, фото: Вадим Резніченко

Джерело: Ракурс


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