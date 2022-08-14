Акцизы на топливо хочет вернуть Кабмин — что скажет Рада

https://racurs.ua/n173707-akcizy-na-toplivo-hochet-vernut-kabmin-chto-skajet-rada.html

Ракурс

Акцизи на пальне хоче повернути Кабінет міністрів України. Прем'єр Денис Шмигаль вніс до Верховної Ради відповідний проект закону. Документ пропонує народним депутатам скасувати пільгового оподаткування на пальне.

Зареєстрований у парламенті урядовий законопроект пропонує відновити ставку акцизного податок на бензини моторні, важкі дистиляти та інші нафтопродукти, скраплений газ, бутан, ізобутан у розмірі 100 євро за тисячу літрів.

Наразі пільговий ПДВ на пальне складає 7% замість 20%.

Нагадаємо, окремі мережі АЗС скоригували ціни на пальне після рішення НБУ про підняття курсу долара до 36,6 грн.

Раніше Рада ухвалила закон, що передбачає спрощену систему оподаткування для великого бізнесу, скасування акцизів на пальне та зниження ПДВ, звільнення ФОПів від плати єдиного соцвнеску та інше.