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Ракурс
ВСУ уничтожили более 100 «вагнеровцев» в оккупированной Попасной — военные потери россии

Потери «вагнеровцев» в оккупированной Попасной назвали власти

15 авг 2022, 14:20
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Удар ЗСУ по штабу приватної військової компанії «Вагнера» в тимчасово окупованій Попасній міг призвести до загибелі понад 100 російських найманців.





Інформація про ліквідацію євгена пригожина, якого вважають куратором ПВК «Вагнера», не підтвердилася. Точно відомо, що серед вбитих є його заступники. Про це очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів в ефірі національного телемарафону.

Нещодавно ми бачили «бавовну», яка відбулася у Попасній. Поки що деталей не будемо озвучувати, але, якщо виявиться, що там понад 100 «вагнерівців» з керівного складу загинуло — це для нас вже не буде новиною, — зазначив він.

Нагадаємо, в Луганській ОВА повідомляли, що ЗСУ знищили в окупованій Попасній штаб приватної військової компанії «Вагнера». На ворожий штаб українських військових навів один із представників російських ЗМІ.

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Источник: Ракурс


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