Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
ЗСУ знищили понад 100 «вагнерівців» в окупованій Попасній. Фото:

Втрати «вагнерівців» в окупованій Попасній назвала влада

15 сер 2022, 14:20
999

Удар ЗСУ по штабу приватної військової компанії «Вагнера» в тимчасово окупованій Попасній міг призвести до загибелі понад 100 російських найманців.





Інформація про ліквідацію євгена пригожина, якого вважають куратором ПВК «Вагнера», не підтвердилася. Точно відомо, що серед вбитих є його заступники. Про це очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай розповів в ефірі національного телемарафону.

Нещодавно ми бачили «бавовну», яка відбулася у Попасній. Поки що деталей не будемо озвучувати, але, якщо виявиться, що там понад 100 «вагнерівців» з керівного складу загинуло — це для нас вже не буде новиною, — зазначив він.

Нагадаємо, в Луганській ОВА повідомляли, що ЗСУ знищили в окупованій Попасній штаб приватної військової компанії «Вагнера». На ворожий штаб українських військових навів один із представників російських ЗМІ.

Читайте також: ISW назвав основні російські угруповання, які воюють в Україні

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів