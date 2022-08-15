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Російські кримінальники намагалися вступити до добробатів Києва. Фото: СБУ
Російські кримінальники намагалися вступити до добробатів Києва — СБУhttps://racurs.ua/ua/n173727-rosiyski-kryminalnyky-namagalysya-vstupyty-do-dobrobativ-kyieva-sbu.htmlРакурс
Російські кримінальні авторитети намагалися вступити до добровольчих батальйонів Києва.
У столиці оперативники Служби безпеки України запровадили двох російських кримінальників. Один із затриманих перебував у санкційному списку РНБО як кримінальний авторитет, причетний до вчинення тяжких злочинів. У зв’язку з цим у нього була заборона на в’їзд до нашої держави. Про це 15 серпня повідомила СБУ.
Іншим зловмисником виявився російський рецидивіст, неодноразово засуджений до ув’язнення, у тому числі за вбивство. На території України він також перебував нелегально.
У спецслужбі додали, вказані особи були примусово видворені з України.
Нагадаємо, 12 серпня контррозвідка Служби безпеки затримала у Харкові ворожого агента, який розвідував позиції ЗСУ на східному фронті. Зловмисник також передавав окупантам геолокації міської інфраструктури та був коригувальником ракетних ударів по будівлі ХОДА та ще семи цивільних об'єктах.
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