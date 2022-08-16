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Корректировщика ракетных ударов разоблачили в Запорожье, он планировал войти в «расстрельные группы» оккупантов

Корректировщика ракетных ударов разоблачили в Запорожье, он планировал войти в «расстрельные группы» оккупантов

16 авг 2022, 09:46
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СБУ затримала агента рф, який коригував ракетні удари по Запоріжжю в обмін на обіцянку «керівної посади» у разі окупації міста.





Агент розвідував місця дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони України поблизу південного фронту та збирав інформацію про результати ворожих обстрілів по об'єктах цивільної і критичної інфраструктури Запоріжжя.

У разі захоплення міста агресори обіцяли своєму прибічнику одну з керівних «посад» в окупаційній адміністрації. Зловмисник планував приєднатися до так званих «розстрільних груп» загарбників, щоб катувати та вбивати українських захисників.

Коректувальника ракетних ударів викрили в Запоріжжі, він планував увійти до «розстрільних груп» окупантів

Встановлено, що зрадника завербував кадровий співробітник 5 служби фсб для розвідувально-підривної діяльності.

Одержані від нього матеріали окупанти використовували для коригування вогневих ударів по Запоріжжю та планування диверсій.

Коректувальника ракетних ударів викрили в Запоріжжі, він планував увійти до «розстрільних груп» окупантів

Наразі затриманому повідомлено про підозру у державній зраді та обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою.

Источник: Ракурс


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