Последствия возможной ядерной войны назвали ученые, фото: Midjourney

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Ракурс

Ядерна війна спричинила б глобальний голод і вбила б мільярди людей.

Про це свідчать результати проведеного ученими з Ратґерського університету (США) дослідження, в межах якого оцінювалося виробництво сільськогосподарських культур після можливого конфлікту, повідомляє прес-служба вишу.

Учені розрахували, скільки сажі, яка блокує сонячне світло, потрапить в атмосферу в результаті пожеж, котрі можуть виникнути внаслідок застосування ядерної зброї. Дослідники розрахували поширення сажі внаслідок шести сценаріїв війни:

п’яти варіантів невеликих війн між Індією та Пакистаном;

великої війни між США та Росією.

Для аналізу використовувалися дані про розмір ядерного арсеналу кожної країни. Потім ці дані були введені в модель Землі CESM, яку підтримує Національний центр атмосферних досліджень США.

Ця система дозволила оцінити врожайність основних сільськогосподарських культур (кукурудзи, рису, ярої пшениці та сої) по країнах. Дослідники також вивчили прогнозовані зміни пасовищ для худоби та глобального морського рибальства.

Отримані результати показали:

навіть за найменшого ядерного сценарію — локальної війни між Індією та Пакистаном — середньосвітове виробництво калорій знизилося б на 7% протягом п’яти років після конфлікту;

за найбільшого сценарію війни — повномасштабного ядерного конфлікту між США та Росією — середньосвітове виробництво калорій знизилося б приблизно на 90% через три-чотири роки після початку бойових дій. Понад 5 млрд людей помруть від голоду після такої війни;

зменшення врожаю буде найсильнішим у країнах, розташованих у середніх та високих широтах, включаючи основні країни-експортери, такі як Росія та США, що може спричинити обмеження на експорт та призвести до серйозних перебоїв у країнах Африки та Близького Сходу, котрі залежать від імпорту.

Ці зміни призведуть до катастрофічного порушення глобальних продовольчих ринків, — наголошують дослідники. — Навіть 7-відсоткове глобальне зниження врожайності перевищить найбільшу аномалію, яка коли-небудь була зафіксована з початку ведення спостережень Продовольчою та сільськогосподарською організацією у 1961 році. За найбільшого сценарію війни понад 75% населення планети голодували б протягом двох років.

Дослідники також розглянули питання про те, чи може використання як їжі для людей культур, котрі сьогодні згодовуються худобі, та скорочення харчових відходів компенсувати втрати калорій відразу після війни, але при сценарії значного застосування ядерної зброї економія була б мінімальною.

Наприклад, озоновий шар буде зруйнований внаслідок нагрівання стратосфери, що призведе до збільшення ультрафіолетового випромінювання на поверхні, — зазначають дослідники, додаючи, що це вплине на запаси їжі.

Учені наголошують, що вже мають більш ніж достатньо інформації, щоб знати, що ядерна війна будь-якого масштабу знищить глобальні продовольчі системи, убивши при цьому мільярди людей.