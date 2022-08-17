Залужный - Армия рф ежедневно выпускает до 60 тыс. боеприпасов по позициям ВСУ

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Валерій Залужний, головнокомандувач Збройних сил України, заявив, що армія воєнних злочинців росії щодня обстрілює українські позиції по 700−800 разів. Загалом, зі слів головнокомандувача, росіяни щодня випускають від 40−60 тис. боєприпасів.

Про це Залужний розповів у розмові з начальником Штабу оборони Збройних сил Канади генералом Вейном Дональдом Ейром.

Очільник української армії додав, що по всій лінії фронту путінська армія продовжує наступати, основні зусилля зосереджує на витісненні українських воїнів із Донецької області.

Найбільш напружена ситуація зараз на напрямку Авдіївка — Піски — Марʼїнка, — зауважив Залужний.

Нагадаємо, підконтрольними Україні залишаються приблизно 45% Донецької області. Зауважимо, що терористичні війська росії сподівалися захопити Луганщину на 9 травня, а Донеччину — впродовж червня. Проте ЗСУ тримають лінію фронту й почали робити «сюрпризи» окупантам в Криму — низка вибухів поблизу Джанкоя у завдала суттєвої шкоди логістиці російських військ. Ймовірно, ці атаки є частиною послідовного контрнаступу українських сил для відновлення контролю над західним берегом Дніпра і порушення здатності військ рф захищати окуповані території на східному.