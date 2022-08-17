Крымский мост нужно уничтожить, заявили у Зеленского

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Збройні сили України розглядають Кримський міст, що сполучає окупований півострів із материковою територією росії, як законну військову ціль. Про це в інтерв’ю The Guardian заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Це незаконне будівництво та основні ворота для постачання російської армії у Криму. Такі об'єкти мають бути знищені, — сказав Подоляк.

Радник керівника Офісу президента України дав зрозуміти, що Київ вважає міст в окупованій Керчі за військову ціль.

Окрім цього, зі слів Подоляка, у «найближчі два-три місяці» варто очікувати нових інцидентів, подібних до вибухів у Криму:

Я згоден із Міноборони росії, яке прогнозує більше подібних інцидентів у найближчі два-три місяці. Я вважаю, що ми могли б побачити більше таких випадків.

Подоляк зазначив, що Україні потрібні додаткові реактивні системи залпового вогню.

росія начебто навчила всіх, що для контрнаступу потрібна величезна кількість живої сили, як гігантський кулак, і треба рухатися лише в одному напрямку. Ми не використовуємо тактику 60-х та 70-х років минулого століття, — вважає радник глави ОПУ.

Нагадаємо, 16 серпня у Джанкойському районі пролунали вибухи. Повідомлялося про детонацію на складі боєприпасів у селищі Майське. Окупанти Криму почали евакуацію людей.