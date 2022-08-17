Офицерский состав армии рф покидает Херсонщину – Самойленко

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Офіцерський склад армії воєнних злочинців росії покидає Херсонську область. Про те, що більша частина військового керівництва втекла з тимчасово окупованого Херсону, раніше повідомляв перший заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. Зараз цю інформацію для «Радіо Свобода» підтвердив очільник Херсонської обласної ради Олександр Самойленко.

З його слів, відтік окупантів почався після влучань Збройних сил України по мостах, якими рухаються російські військові, та по бойових складах.

Всі вищі, скажемо так, офіцерські чини російської армії, які перебували на території правобережної України, вони потроху «розсмоктуються», як кажуть, або переправляються на лівий берег, де вважають, що більш безпечно, або рухаються в бік Запорізької області в місто Мелітополь, — сказав Самойленко.

Він наголосив, що втеча російського командування підтверджена також українськими військовими та керівництвом Мелітополя. Таким чином «друга армія світу» відреагувала на завдані ЗСУ удари по командних пунктах на території правобережної і лівобережної Херсонщини.