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Ракурс
Солдаты рф запланировали масштабную провокацию в Мелитополе. Фото: antikor

Оккупанты запланировали масштабную провокацию в Мелитополе — детали

17 авг 2022, 18:19
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Масштабну провокацію в Мелітополі запланували росіяни, щоб звинуватити Збройні сили України.





Окупанти видають місцевим мешканцям листівки з правилами поводження при обстрілах з реактивних систем HIMARS. Це може свідчити про підготовку загарбниками провокацій у місті з подальшим звинуваченням у цьому українських військових. Про це 17 серпня повідомило Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

В СтратКомі зазначили, що гауляйтер Євген Балицький наказав місцевим жителям роздавати ці листівки. Таке нібито попередження зазвичай є поверхневим доказом підступних намірів росіян. Не виключено, що ворог хоче здійснити криваву провокацію.

На тлі повних провалів на всіх «фронтах», повального «куріння у невстановлених місцях», масового дизертирства в зс рф, зради командирів і начальників, окупант хоче відволікти увагу здійснивши кроваву провокацію і звинуватити ЗСУ, — кажуть військові.

Саме тому українські захисники застерігають цивільних не довіряти російській пропаганді, бо Збройні сили України ніколи не вели й не ведуть обстріли мирних громадян.

Фото: СтратКом ЗСУ

Нагадаємо, 17 серпня в центрі окупованого Мелітополя прогримів вибух біля комендатури російських окупантів. Подробиці щодо вибуху на даний момент відсутні.

Источник: Ракурс


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