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Ракурс
Российские захватчики начали вывозить свои семьи из оккупированного Мелитополя

Российские захватчики начали вывозить свои семьи из оккупированного Мелитополя

15 авг 2022, 13:18
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Російські військові почали вивозити свої сім’ї із захопленого Мелітополя.





Минулий тиждень у Мелітополі був «некомфортним» для окупантів. Загарбники розуміють, що їм скоро доведеться покинути місто. Про це міський голова Іван Федоров заявив в ефірі «Апостроф TV».

І як наслідок — військові рф почали вивозити свої сім’ї з Мелітополя. Звичайно, ми розуміємо, чому вони це роблять. Тому що розуміють, що їм потрібно буде швидко бігти з території нашого міста, а сім’ї будуть заважати цьому, — наголосив він.

Нагадаємо, в оперативному командуванні «Південь» заявляли, що повне руйнування мостів у Херсонській області та втеча командирів армії воєнних злочинців росії на лівий берег змусить «звичайних» солдат рф «приймати волю ЗСУ» і здаватися в полон.

Джерело: «Апостроф TV»

Источник: Ракурс


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