Зеленский уволил начальников управлений СБУ в трех областях. Фото: ua-football.com

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Володимир Зеленський, президент України, влаштував кадрову ротацію в Службі безпеки України.

Глава держави сьогодні, 15 серпня, звільнив начальників управлінь СБУ в Києві та Київській, Львівській та Тернопільській областях. Відповідні укази вже опубліковані на сайті президента.

Також Зеленський призначив Артема Бондаренка начальником управління Служби безпеки України в Києві та Київській області.

Нагадаємо, 19 липня Верховна Рада звільнила Івана Баканова з посади очільника Служби безпеки України. А президент Володимир Зеленський у липні звільнив очільників СБУ в п’яти областях.