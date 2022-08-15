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Ракурс
Зеленський звільнив начальників управлінь СБУ в трьох областях. Фото: ua-football.com

Зеленський звільнив начальників управлінь СБУ в Києві та трьох областях

15 сер 2022, 12:48
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Володимир Зеленський, президент України, влаштував кадрову ротацію в Службі безпеки України.





Глава держави сьогодні, 15 серпня, звільнив начальників управлінь СБУ в Києві та Київській, Львівській та Тернопільській областях. Відповідні укази вже опубліковані на сайті президента.

Також Зеленський призначив Артема Бондаренка начальником управління Служби безпеки України в Києві та Київській області.

Нагадаємо, 19 липня Верховна Рада звільнила Івана Баканова з посади очільника Служби безпеки України. А президент Володимир Зеленський у липні звільнив очільників СБУ в п’яти областях.

Джерело: Ракурс


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