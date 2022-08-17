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Ракурс
Коллаборанты «по ошибке» собрали деньги на дрон. Фото: focus.ua

Сторонники путина собрали деньги на дрон для ВСУ — как это произошло

17 авг 2022, 20:47
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Гроші на квадрокоптер для Збройних сил України зібрали росіяни та колаборанти.





Самі того не розуміючи, підписники проросійських груп у Телеграмі зібрали гроші на дрон. Допомогти ЗСУ таким незвичним чином вдалося за допомогою патріотичних ІТ-фахівців, які зламали присвячені окупованій Херсонщині телеграм-канали й розмістили там оголошення про збір допомоги для загону загарбників. Про це йшлося в ефірі загальнонаціонального телемарафону у слоті ТСН.

У реквізитах вказали рахунок вигаданого російського банку та посилання на електронні гаманці. Саме через них колаборанти й переказували гроші українській армії.

Однак вдалося зібрати лише 30 тис. грн пожертв, що свідчить про те, що у російських «визволителів» не вірять навіть їхні прихильники. Однак цих грошей вистачило, щоб придбати мінідрон. Зараз він уже в руках одного з підрозділів української армії, який воює на Херсонському напрямку.

Нагадаємо, двоє п’ятикласників з Луцька зібрали у дідусевому саду 25 кг черешень й продали, щоб допомогти ЗСУ. Вторговану тисячу гривень діти передали у фонд Сергія Притули, який оголосив збір коштів на купівлю безпілотника «Байрактар».

Джерело: ТСН

Источник: Ракурс


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