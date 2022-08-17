Подготовка к отопительному сезону продолжается в Украине. Фото: НВ

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Підготовка до опалювального сезону в Україні йде відповідно до плану.

Станом на 17 серпня середній показник готовності становить 73%. Об'єкти житлового фонду готові на 72%, а теплові мережі — на 74%. Поступово відновлюють пошкоджену російськими обстрілами інфраструктуру. Про це йшлося на селекторній нараді з керівниками областей під головуванням прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, передає урядовий портал.

Зазначається, що станом на зараз вдалося накопичити 12,6 млрд куб. м газу і 1,89 млн т вугілля, які необхідні для проведення опалювального сезону. Крім того, деревину розглядають як один із альтернативних видів палива. У Міністерстві захисту довкілля повідомили, що всі лісгоспи мають відповідні плани. Вже зараз держава має можливість заготовити 2,3 млн куб. м деревини.

А Мінрегіон тим часом продовжує впроваджувати нововведення, щоб скоротити споживання енергоресурсів в Україні. Частину підприємств переводять на альтернативні види енергії, проводять побутова термомодернізація та реалізація програм Фонду енергоефективності.

Нагадаємо, 10 серпня міністр енергетики Герман Галущенка заявила, що в Кабінеті міністрів готують основний і запасний плани на випадок виникнення різних ситуацій під час опалювального сезону на тлі війни в Україні.