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Ракурс
Установить «жучки» в Раде пытался завербованный ФСБ экс-работник

Установить «жучки» в Раде пытался завербованный ФСБ экс-работник

19 авг 2022, 11:55
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Встановити «жучки» в будівлі Верховної Ради спробував завербований російською ФСБ колишній працівник апарату українського парламенту. Він був працівником підрозділу забезпечення Управління справами апарату ВР і мав використовувати свої повноваження для збору розвідувальних даних.





Про це повідомляє 19 серпня прес-центр Служби безпеки України.

За вказівкою куратора агент мав збирати розвіддані про візити іноземних делегацій до парламенту, зокрема їх персональний склад, зміст офіційних і неформальних розмов.

Він також отримав завдання вивчити можливість встановлення спеціальних технічних засобів негласного збору інформації в залах і кулуарах, — додали у спецслужбі.

За інформацією СБУ, ФСБ завербувала колишнього працівника Ради під час поїздки до окупованого Криму до початку повномасштабного вторгнення країни-терористки рф.

Источник: Ракурс


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