Встановити “жучки” в Раді спробував завербований ФСБ екс-працівник

https://racurs.ua/ua/n173862-vstanovyty-juchky-v-radi-sprobuvav-zaverbovanyy-fsb-eks-pracivnyk.html

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Встановити «жучки» в будівлі Верховної Ради спробував завербований російською ФСБ колишній працівник апарату українського парламенту. Він був працівником підрозділу забезпечення Управління справами апарату ВР і мав використовувати свої повноваження для збору розвідувальних даних.

Про це повідомляє 19 серпня прес-центр Служби безпеки України.

За вказівкою куратора агент мав збирати розвіддані про візити іноземних делегацій до парламенту, зокрема їх персональний склад, зміст офіційних і неформальних розмов.

Він також отримав завдання вивчити можливість встановлення спеціальних технічних засобів негласного збору інформації в залах і кулуарах, — додали у спецслужбі.

За інформацією СБУ, ФСБ завербувала колишнього працівника Ради під час поїздки до окупованого Криму до початку повномасштабного вторгнення країни-терористки рф.