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В День Независимости россия готовит судилище в Мариуполе — ГУР
В День Независимости россия готовит судилище в Мариуполе — ГУРhttps://racurs.ua/n173864-v-den-nezavisimosti-rossiya-gotovit-sudilische-v-mariupole-gur.htmlРакурс
На День Незалежності російські воєнні злочинці готують судилище у Маріуполі із клітками і псевдосвідками. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.
З цією метою в терміновому порядку переобладнується вціліле приміщення Маріупольської камерної філармонії. На сцені філармонії монтуються залізні клітки, в яких будуть утримувати українських захисників. Також зводиться кілька нових тимчасових споруд поруч з приміщенням, — йдеться у повідомленні ГУР.
Також окупанти звозять у місто спеціально навчених «свідків» та представників своїх «ЗМІ».
В ГУР не виключають, що росіяни можуть завдати по приміщенню точкового ракетного удару. В таку випадку вони спробують перекласти провину за скоєний злочин на Україну.
12 серпня Україна виступила із закликом до світових лідерів і міжнародних організацій не допустити незаконне судилище над українськими захисниками в Маріуполі й відвідати полонених в Оленівці.
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