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Ракурс
В День Независимости россия готовит судилище в Мариуполе — ГУР

В День Независимости россия готовит судилище в Мариуполе — ГУР

19 авг 2022, 12:15
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На День Незалежності російські воєнні злочинці готують судилище у Маріуполі із клітками і псевдосвідками. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.





З цією метою в терміновому порядку переобладнується вціліле приміщення Маріупольської камерної філармонії. На сцені філармонії монтуються залізні клітки, в яких будуть утримувати українських захисників. Також зводиться кілька нових тимчасових споруд поруч з приміщенням, — йдеться у повідомленні ГУР.

Також окупанти звозять у місто спеціально навчених «свідків» та представників своїх «ЗМІ».

В ГУР не виключають, що росіяни можуть завдати по приміщенню точкового ракетного удару. В таку випадку вони спробують перекласти провину за скоєний злочин на Україну.

12 серпня Україна виступила із закликом до світових лідерів і міжнародних організацій не допустити незаконне судилище над українськими захисниками в Маріуполі й відвідати полонених в Оленівці.

Источник: Ракурс


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