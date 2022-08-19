На День Незалежності росія готує судилище у Маріуполі — ГУР

https://racurs.ua/ua/n173864-na-den-nezalejnosti-rosiya-gotuie-sudylysche-u-mariupoli-gur.html

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На День Незалежності російські воєнні злочинці готують судилище у Маріуполі із клітками і псевдосвідками. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

З цією метою в терміновому порядку переобладнується вціліле приміщення Маріупольської камерної філармонії. На сцені філармонії монтуються залізні клітки, в яких будуть утримувати українських захисників. Також зводиться кілька нових тимчасових споруд поруч з приміщенням, — йдеться у повідомленні ГУР.

Також окупанти звозять у місто спеціально навчених «свідків» та представників своїх «ЗМІ».

В ГУР не виключають, що росіяни можуть завдати по приміщенню точкового ракетного удару. В таку випадку вони спробують перекласти провину за скоєний злочин на Україну.

12 серпня Україна виступила із закликом до світових лідерів і міжнародних організацій не допустити незаконне судилище над українськими захисниками в Маріуполі й відвідати полонених в Оленівці.