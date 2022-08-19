Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
На День Незалежності росія готує судилище у Маріуполі — ГУР

На День Незалежності росія готує судилище у Маріуполі — ГУР

19 сер 2022, 12:15
999

На День Незалежності російські воєнні злочинці готують судилище у Маріуполі із клітками і псевдосвідками. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.





З цією метою в терміновому порядку переобладнується вціліле приміщення Маріупольської камерної філармонії. На сцені філармонії монтуються залізні клітки, в яких будуть утримувати українських захисників. Також зводиться кілька нових тимчасових споруд поруч з приміщенням, — йдеться у повідомленні ГУР.

Також окупанти звозять у місто спеціально навчених «свідків» та представників своїх «ЗМІ».

В ГУР не виключають, що росіяни можуть завдати по приміщенню точкового ракетного удару. В таку випадку вони спробують перекласти провину за скоєний злочин на Україну.

12 серпня Україна виступила із закликом до світових лідерів і міжнародних організацій не допустити незаконне судилище над українськими захисниками в Маріуполі й відвідати полонених в Оленівці.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів