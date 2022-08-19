Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
В Берлине призвали запустить «Северный поток – 2» – что ответил Киев

В Берлине призвали запустить «Северный поток — 2» — что ответил Киев

19 авг 2022, 14:00
999

У Німеччині закликали запустити російський геополітичний проект «Північний потік — 2». Віце-спікер Бундестагу від Вільної демократичної партії, яка входить до складу правлячої коаліції Німеччини, Вольфганг Кубікі виступив за відкриття «Північний потік — 2», щоб заповнити газосховища на зиму.





В МЗС України це назвали «наркозалежністю».

З словами Кубікі, це дозволить людям не мерзнути взимку, а підприємствам — не припиняти роботу. Водночас віце-спікер Бундестагу наголосив, що тільки-но резервуари будуть наповнені, газопровід можна закрити.

Заклики деяких німецьких політиків запустити «Північний потік — 2» ненадовго, а потім закрити, ірраціональні. Це нагадує наркотичну залежність, коли людина каже: «Лише останній раз!», не усвідомлюючи руйнівних наслідків кожного «останнього разу». Залежність від російського газу вбиває! — написав він.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров