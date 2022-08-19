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В Берлине призвали запустить «Северный поток – 2» – что ответил Киев
В Берлине призвали запустить «Северный поток — 2» — что ответил Киевhttps://racurs.ua/n173867-v-berline-prizvali-zapustit-severnyy-potok-2-chto-otvetil-kiev.htmlРакурс
У Німеччині закликали запустити російський геополітичний проект «Північний потік — 2». Віце-спікер Бундестагу від Вільної демократичної партії, яка входить до складу правлячої коаліції Німеччини, Вольфганг Кубікі виступив за відкриття «Північний потік — 2», щоб заповнити газосховища на зиму.
В МЗС України це назвали «наркозалежністю».
З словами Кубікі, це дозволить людям не мерзнути взимку, а підприємствам — не припиняти роботу. Водночас віце-спікер Бундестагу наголосив, що тільки-но резервуари будуть наповнені, газопровід можна закрити.
Заклики деяких німецьких політиків запустити «Північний потік — 2» ненадовго, а потім закрити, ірраціональні. Це нагадує наркотичну залежність, коли людина каже: «Лише останній раз!», не усвідомлюючи руйнівних наслідків кожного «останнього разу». Залежність від російського газу вбиває! — написав він.
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