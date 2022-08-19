«Газпромбанк» платит зарплату «бучанским резникам» - «Схемы»

https://racurs.ua/n173866-gazprombank-platit-zarplatu-buchanskim-reznikam-shemy.html

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«Газпромбанк» платить зарплату «бучанським різникам», які ведуть війну проти України. Йдеться про воєнних злочинців рф з 64-ої окремої мотострілецької бригади Сухопутних військ росії (особовий склад цієї бригади практично знищений). На цей банк досі не накладено санкції, оскільки через нього країни Європейського Союзу сплачують росії за нафту і газ.

Київ закликає США запровадити санкції проти всіх російських банків, «щоб позбавити президента путіна можливості вести війну». Як пишуть «Схеми», журналісти отримали нові докази співпраці «Газпромбанку» з міністерством оборони рф. Відповідно до документів, солдати рф отримують заробітну плату на картки «Газпромбанку» за участь у війні проти України. У розпорядженні «Схем» є флешка, яку російські військові 64-ої бригади залишили у приватному будинку у селі Андріївка під час окупації Київщини. На ній містилася захищена інформація — особисті дані російських військових цієї бригади.

Кожен солдат бригади має так звану ідентифікаційну карту. У ній зазначається ім’я, особистий номер, фотографія та розділ «соціально-демографічні дані», який містить інформацію про підрозділ, в якому військовий служить, рік призову, термін контракту. Серед іншого — сімейний стан, ім’я батьків, паспортні дані, зріст, вага, інформація про віросповідання, хобі, погані звички, татуювання та особистий картковий рахунок, приходить заробітна плата.

Багато з цих армійців мали чинний військовий контракт на момент початку війни з рф.