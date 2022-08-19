У Берліні закликали запустити «Північний потік - 2» - що відповів Київ

https://racurs.ua/ua/n173867-u-berlini-zaklykaly-zapustyty-pivnichnyy-potik-2-scho-vidpoviv-kyyiv.html

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У Німеччині закликали запустити російський геополітичний проект «Північний потік — 2». Віце-спікер Бундестагу від Вільної демократичної партії, яка входить до складу правлячої коаліції Німеччини, Вольфганг Кубікі виступив за відкриття «Північний потік — 2», щоб заповнити газосховища на зиму.

В МЗС України це назвали «наркозалежністю».

З словами Кубікі, це дозволить людям не мерзнути взимку, а підприємствам — не припиняти роботу. Водночас віце-спікер Бундестагу наголосив, що тільки-но резервуари будуть наповнені, газопровід можна закрити.