Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
У Берліні закликали запустити «Північний потік - 2» - що відповів Київ

У Берліні закликали запустити «Північний потік — 2» — що відповів Київ

19 сер 2022, 14:00
999

У Німеччині закликали запустити російський геополітичний проект «Північний потік — 2». Віце-спікер Бундестагу від Вільної демократичної партії, яка входить до складу правлячої коаліції Німеччини, Вольфганг Кубікі виступив за відкриття «Північний потік — 2», щоб заповнити газосховища на зиму.





В МЗС України це назвали «наркозалежністю».

З словами Кубікі, це дозволить людям не мерзнути взимку, а підприємствам — не припиняти роботу. Водночас віце-спікер Бундестагу наголосив, що тільки-но резервуари будуть наповнені, газопровід можна закрити.

Заклики деяких німецьких політиків запустити «Північний потік — 2» ненадовго, а потім закрити, ірраціональні. Це нагадує наркотичну залежність, коли людина каже: «Лише останній раз!», не усвідомлюючи руйнівних наслідків кожного «останнього разу». Залежність від російського газу вбиває! — написав він.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів