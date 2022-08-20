Британская разведка спрогнозировала события на фронте на ближайшие месяцы

Британская разведка спрогнозировала события на фронте. Фото:

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Ситуація на фронті в Україні останніми тижнями практично не зазнає змін.

А ініціативу у війні найближчими місяцями зможе перехопити той, хто зможе створити наступальне угруповання. Минулого тижня відбулися лише мінімальні зміни вздовж лінії фронту. Про це 20 серпня повідомляє військова розвідка, передає Міністерство оборони Великої Британії в Twitter.

Зазначається, що російські війська на Донбасі після невеликих наступів з початку серпня підійшли до околиць Бахмута, але ще не прорвалися в населений пункт.

Також британські фахівці вважають, що країна-агресор не робила серйозних зусиль для просування на запорізькому або Харківському напрямках. На Херсонщині ні окупанти, ні підрозділи Збройних сил України не змогли просунутися вперед по лінії фронту. Однак все частіші вибухи в тилу загарбників негативно впливають на логістику загарбників та російські авіабази на півдні.

У британському Міноборони вважають, що ситуація на фронті не зміниться й найближчим часом. Станом на зараз російські підрозділи, ймовірно, готові тільки до обмежених локальних атак, рідко за участю більш ніж роти військ.

Найближчими місяцями ініціативу у війні може перехопити та сторона, яка зможе створити віддані своїй справі, сили для наступальних операцій, які заслуговують довіри, — прогнозують британці.

Нагадаємо, аналітики американського Інституту вивчення війни повідомили, що російська федерація хоче розмістити так звані добровольчі батальйони на півдні України в цілому і в Херсоні, зокрема.