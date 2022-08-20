Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Силы ПВО сбили два беспилотника рф во время последней тревоги — ВСУ

Силы ПВО сбили два беспилотника рф во время последней тревоги — ВСУ

20 авг 2022, 16:35
999

Сили ППО збили два російських безпілотники під час останньої повітряної тривоги. Про це сьогодні, 20 серпня, у Фейсбук повідомила прес-служба Повітряного командування «Центр».





За час останньої тривоги зенітним ракетним розрахунком знищено два БПЛА… Близько 12.00 на східних рубежах ще два безпілотні літальні апарати окупантів додано до купи ворожого металобрухту, — додали в командуванні.

Військовослужбовці Сил ППО обіцяють й надалі невтомно боронити рідну країну.

Нагадаємо, 20 серпня близько 10.00 на Дніпропетровщині зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил Збройних сил України знищено чотири крилаті ракети «Калібр», які окупанти випустили з акваторії Чорного моря.

Також близько 9.00 ранку зенітники ПС збили ще один ворожий безпілотник.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter



.



Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров