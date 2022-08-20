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Силы ПВО сбили два беспилотника рф во время последней тревоги — ВСУ
Силы ПВО сбили два беспилотника рф во время последней тревоги — ВСУhttps://racurs.ua/n173903-sily-pvo-sbili-dva-bespilotnika-rf-vo-vremya-posledney-trevogi-vsu.htmlРакурс
Сили ППО збили два російських безпілотники під час останньої повітряної тривоги. Про це сьогодні, 20 серпня, у Фейсбук повідомила прес-служба Повітряного командування «Центр».
За час останньої тривоги зенітним ракетним розрахунком знищено два БПЛА… Близько 12.00 на східних рубежах ще два безпілотні літальні апарати окупантів додано до купи ворожого металобрухту, — додали в командуванні.
Військовослужбовці Сил ППО обіцяють й надалі невтомно боронити рідну країну.
Нагадаємо, 20 серпня близько 10.00 на Дніпропетровщині зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил Збройних сил України знищено чотири крилаті ракети «Калібр», які окупанти випустили з акваторії Чорного моря.
Також близько 9.00 ранку зенітники ПС збили ще один ворожий безпілотник.
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