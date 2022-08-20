Ракурсhttps://racurs.ua/
Сили ППО збили два безпілотники рф під час останньої тривоги — ЗСУ
Сили ППО збили два безпілотники рф під час останньої тривоги — ЗСУhttps://racurs.ua/ua/n173903-syly-ppo-zbyly-dva-bezpilotnyky-rf-pid-chas-ostannoyi-tryvogy-zsu.htmlРакурс
Сили ППО збили два російських безпілотники під час останньої повітряної тривоги. Про це сьогодні, 20 серпня, у Фейсбук повідомила прес-служба Повітряного командування «Центр».
За час останньої тривоги зенітним ракетним розрахунком знищено два БПЛА… Близько 12.00 на східних рубежах ще два безпілотні літальні апарати окупантів додано до купи ворожого металобрухту, — додали в командуванні.
Військовослужбовці Сил ППО обіцяють й надалі невтомно боронити рідну країну.
Нагадаємо, 20 серпня близько 10.00 на Дніпропетровщині зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил Збройних сил України знищено чотири крилаті ракети «Калібр», які окупанти випустили з акваторії Чорного моря.
Також близько 9.00 ранку зенітники ПС збили ще один ворожий безпілотник.
.