Сили ППО збили два безпілотники рф під час останньої тривоги — ЗСУ

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Сили ППО збили два російських безпілотники під час останньої повітряної тривоги. Про це сьогодні, 20 серпня, у Фейсбук повідомила прес-служба Повітряного командування «Центр».

За час останньої тривоги зенітним ракетним розрахунком знищено два БПЛА… Близько 12.00 на східних рубежах ще два безпілотні літальні апарати окупантів додано до купи ворожого металобрухту, — додали в командуванні.

Військовослужбовці Сил ППО обіцяють й надалі невтомно боронити рідну країну.

Нагадаємо, 20 серпня близько 10.00 на Дніпропетровщині зенітними ракетними підрозділами Повітряних сил Збройних сил України знищено чотири крилаті ракети «Калібр», які окупанти випустили з акваторії Чорного моря.

Також близько 9.00 ранку зенітники ПС збили ще один ворожий безпілотник.