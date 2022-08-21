Более 370 детей стали жертвами российской агрессии

https://racurs.ua/n173924-373-rebenka-stali-jertvami-rossiyskogo-vtorjeniya-infografika.html

Ракурс

В Україні вже 373 дитини загинули внаслідок повномасштабного російського вторгнення.

Ще щонайменше 721 дитина отримала поранення різного ступеню тяжкості. Про це сьогодні, 21 серпня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

Донецькій області — 387;

Харківській області — 202;

Київській області — 116;

Чернігівській області — 68;

Миколаївській області — 64;

Луганській області — 61;

Херсонській області — 55;

Запорізькій області — 41.

Зокрема, зафіксовані такі випадки:

20 серпня внаслідок обстрілу ворогом житлової інфраструктури міста Вознесенська Миколаївської області отримали тяжкі поранення троє дітей віком від трьох до восьми років;

під час фіксації воєнних злочинів, вчинених окупантами в Маріуполі, стало відомо про загибель ще 10 дітей віком від одного до 17 років.

Через російські бомбардування та обстріли пошкоджено вже 2 тис. 328 закладів освіти, з них 289 зруйновані повністю.