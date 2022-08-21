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Более 370 детей стали жертвами российской агрессии

373 ребенка стали жертвами российского вторжения (ИНФОГРАФИКА)

21 авг 2022, 11:58
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В Україні вже 373 дитини загинули внаслідок повномасштабного російського вторгнення.





Ще щонайменше 721 дитина отримала поранення різного ступеню тяжкості. Про це сьогодні, 21 серпня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.

Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.

Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:

  • Донецькій області — 387;
  • Харківській області — 202;
  • Київській області — 116;
  • Чернігівській області — 68;
  • Миколаївській області — 64;
  • Луганській області — 61;
  • Херсонській області — 55;
  • Запорізькій області — 41.

Зокрема, зафіксовані такі випадки:

  • 20 серпня внаслідок обстрілу ворогом житлової інфраструктури міста Вознесенська Миколаївської області отримали тяжкі поранення троє дітей віком від трьох до восьми років;
  • під час фіксації воєнних злочинів, вчинених окупантами в Маріуполі, стало відомо про загибель ще 10 дітей віком від одного до 17 років.

Через російські бомбардування та обстріли пошкоджено вже 2 тис. 328 закладів освіти, з них 289 зруйновані повністю.

Інфографіка: Офіс генпрокурора

Источник: Ракурс


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