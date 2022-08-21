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Понад 370 дітей стали жертвами російської агресії, фото:
373 дитини стали жертвами російського вторгнення (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n173924-373-dytyny-staly-jertvamy-rosiyskogo-vtorgnennya-infografika.htmlРакурс
В Україні вже 373 дитини загинули внаслідок повномасштабного російського вторгнення.
Ще щонайменше 721 дитина отримала поранення різного ступеню тяжкості. Про це сьогодні, 21 серпня, повідомляє прес-служба Офісу генпрокурора.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях, — наголошують у відомстві.
Найбільше постраждало дітей у таких регіонах:
- Донецькій області — 387;
- Харківській області — 202;
- Київській області — 116;
- Чернігівській області — 68;
- Миколаївській області — 64;
- Луганській області — 61;
- Херсонській області — 55;
- Запорізькій області — 41.
Зокрема, зафіксовані такі випадки:
- 20 серпня внаслідок обстрілу ворогом житлової інфраструктури міста Вознесенська Миколаївської області отримали тяжкі поранення троє дітей віком від трьох до восьми років;
- під час фіксації воєнних злочинів, вчинених окупантами в Маріуполі, стало відомо про загибель ще 10 дітей віком від одного до 17 років.
Через російські бомбардування та обстріли пошкоджено вже 2 тис. 328 закладів освіти, з них 289 зруйновані повністю.
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