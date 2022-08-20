Наслідки обстрілу Вознесенська. Фото: Віталій Кім у Telegram

https://racurs.ua/ua/n173898-rf-vdaryla-raketou-po-jytlovomu-budynku-u-voznesensku-postrajdaly-dity-foto.html

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Російські окупанти завдали ракетного удару по місту Вознесенськ у Миколаївській області.

Ворожа ракета влучила у п’ятиповерховий будинок та приватні будинки. Станом на 13.30 було відомо про дев’ятьох поранених, з них четверо дітей. Всі постраждалі діти перебувають у важкому стані. Їхній вік від трьох до 17 років. Про це голова Миколаївської ОДА Віталій Кім повідомив у Telegram.

Дівчинку перевозять у Миколаїв. Уламок вирвав око. Тварини, — написав Кім.

За інформацією журналіста Андрія Цаплієнка, свідки повідомляють, що на місці атаки по п’ятиповерхівці в Вознесенську знайшли уламки російської ракети.

Нагадаємо, 5 серпня російські окупанти обстріляли приватні будинки та багатоповерхівки Корабельного району. Внаслідок атаки постраждали понад 20 осіб, серед поранених був 14-річний хлопець.