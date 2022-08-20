Розвідувальні безпілотники ScanEagle. Фото: «Вікіпедія»

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Новий пакет американської військової допомоги для України передбачає передачу розвідувальних безпілотників ScanEagle.

Такі дрони американські Сухопутні війська використовують з 2004 року, а ВМС — з 2005 року. Такий дрон призначений для ведення спостереження і розвідки, може стежити за противником вдень і вночі «в самих екстремальних умовах світу». Корисне навантаження при необхідності можна замінити в польових умовах, обладнавши дрон для зйомки, ретрансляції зв’язку або наведення вогню. Про це повідомляється на офіційному сайті виробника The Boeing Insitu.

Зазначається, що цей БПЛА оснащений двигуном, що працює на важкому паливі або бензині. Спостерігає з неба цей пристрій за допомогою електро-оптичного модуля EO950, що включає камеру і телескоп для наближення, а також камеру середнього інфрачервоного спектра. Все зафіксоване дрон може записати на носій або передавати інформацію напряму оператору через захищений цифровий канал.

Максимальна злітна вага дрона становить 26,5 кг, а вага корисного навантаження — 5 кг. ScanEagle може перебувати в польоті 18 годин. Його максимальна швидкість становить 148 км/год.

Кожна така «пташка» коштує понад 19 млн дол. За інформацією Defense News, Пентагон відправляє Збройним силам України 15 дронів ScanEagles. Вони можуть допомогти українським бійцям наводити на ціль важливі ворожі об'єкти.

Нагадаємо, 19 серпня Пентагон анонсував надання Україні нового пакету військової допомоги на загальну суму 775 млн дол. США. ЗСУ отримають боєприпаси для реактивних систем HIMARS, 16 гаубиць калібру 105 мм та 36 тис. снарядів до них, 15 розвідувальних безпілотників ScanEagle, протирадарні ракети HARM та протитанкові комплекси TOW та Javelin.

Джерело: Defense News