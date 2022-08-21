Оккупанты в Севастополе не сбили дрон, он долетел до цели - штаба Черноморского флота

https://racurs.ua/n173938-okkupanty-v-sevastopole-ne-sbili-dron-on-doletel-do-celi-shtaba-chernomorskogo-flota.html

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Російські окупанти у Севастополі не збили дрон, він долетів до цілі — штабу Чорноморського флоту та впав на його дах.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

Цю техніку, за словами Жданова, вже ідентифікували: це Majin 5 PRO, китайський дрон вартістю 9,5 тис. дол., який продається в інтернеті. Він має пластиковий корпус, тож його не може збити російська ППО.

Аналогічний дрон був у Ростові-на-Дону, коли там загорілась нафтобаза, наголошує Жданов.

Нагадаємо, що уранці 20 серпня самопроголошена влада Криму заявила про «приліт» по штабу чорноморського флоту російської федерації. Повідомлялося, що вибухнув безпілотник. Над будівлею штабу підіймався густий чорний дим.

Наприкінці тижня два дні поспіль в окупованому росіянами Криму гриміли вибухи. Повідомляли про потужні вибухи на території аеродрому «Бельбек». Крім того, загарбники повідомляли про роботу систем протиповітряної оборони в Керчі та Севастополі.

Раніше вибухи гриміли під Джанкоєм та на російських аеродромах на території півострова. Зокрема, на летовищі «Саки» окупанти втратили щонайменше дев’ять бойових літаків.