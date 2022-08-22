Россияне сосредоточились на бахмутском и авдеевском направлениях – сводка Генштаба

https://racurs.ua/n173978-rossiyane-sosredotochilis-na-bahmutskom-i-avdeevskom-napravleniyah-svodka-genshtaba.html

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Триває 180 доба героїчного протистояння українців російському воєнному вторгненню.

Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні повного контролю над територією Донецької області, утриманні захоплених районів Херсонської, частини Харківської, Запорізької та Миколаївської областей, відновленні боєздатності підрозділів, що зазнали втрат, а також недопущенні можливого контрнаступу Сил оборони.

На Донецькому напрямку противник продовжує ведення наступальних дій. Основні зусилля зосереджує на Бахмутському і Авдіївському напрямках.

На Краматорському напрямку в районі населеного пункту Краснопілля ворог вів наступальний бій.

На Бахмутському напрямку противник вів штурмові дії біля Соледара, Кодеми та Зайцевого. Успіху не мав.

На Авдіївському напрямку ворог завдавав авіаударів неподалік Невельського, Мар’їнки та Красногорівки. Вів наступ у районах населених пунктів Красногорівка, Первомайське та Невельське.

Окупанти вели наступальні дії в районі Новомихайлівки, зазнали втрат та відійшли.

На Запорізькому напрямку ворог вів наступальний бій неподалік Времівки та Великої Новосілки.