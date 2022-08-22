Спецура остановила врага и взорвала мост – эксклюзивные кадры работы ССО

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Ракурс

Сили спеціальних операцій (ССО) оприлюднили відео, на якому показали підрив мосту.

ССО зазначили, що значну увагу приділяють знищенню логістики, шляхів постачання і маневрів російських окупантів.

Задля цього воїни ССО використовують різноманітні способи та здійснюють атаки на багатьох, зокрема і чутливих для інфраструктури ділянках, тимчасово контрольованих ворогом.

Сили спецоперацій повідомили, що зняли відео з дрона кілька тижнів тому, утім за певних причин публікуємо його лише сьогодні. В результаті підриву міст у Донецькій області став для росіян перешкодою.

В ССО зазначили, що після деокупації знищені українські об'єкти буде відновлено — на відміну від російських окупантів.

При цьому ССО згадали у своєму допису на Фейсбук 3 окремий полк СпП імені князя Святослава Хороброго, 8 полк спеціального призначення ССО ім. Князя Ізяслава Мстиславича та 73 морський центр СпП ім кошового отамана Антіна Головатого.